Во Франции полицейский убил двух человек, находясь на больничном
6 августа 2017, 21:17
Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой.
Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2.00 (6.00 аст).
По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.
Фото: AFP 2017 / Stephane de Sakutin.
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