Во Франции полицейский убил двух человек, находясь на больничном

Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой.

Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном, передает передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.





Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2.00 (6.00 аст).





По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.



