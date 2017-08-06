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Во Франции полицейский убил двух человек, находясь на больничном

6 августа 2017, 21:17

Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой.

Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2.00 (6.00 аст).

По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.

Фото: AFP 2017 / Stephane de Sakutin.

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