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Бывший игрок ФК «Астана» сравнил город спустя десять лет

6 августа 2017, 21:46

По его словам, столица стала совершенно другой.

Советский и российский футболист Виктор Булатов вспомнил время, когда играл за казахстанский клуб «Астана», передаёт Казинформ.

«Мне довелось быть в Астане. Я здесь в 2007 году играл за команду «Астана» полгода. За эти 10 лет город очень преобразился, он и тогда быстро строился, но сейчас стал совершенно другим: очень европейским, цивилизованным. Вчера вечером прогулялся - все сверкает и блестит, такое ощущение, что прошёлся по Нью-Йорку», - сказал он на пресс-конференции по итогам международного турнира EXPO 2017 Football Cup.

В соревновании сошлись звезды футбола прошлых лет. Кубок ЭКСПО завоевала Россия, обыграв в финале Сборную звёзд. Команда с такими именами, как Эрнан Креспо, Яри Литманен, Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, проиграла со счётом 7:4.

Экс-звезда футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Сенников признался, что ему было интересно снова поиграть с именитыми соперниками, но уже на дружеской волне.

Анеля Касымова.

Фото: sport-express.ru.

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