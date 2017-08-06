За истекшие сутки в водоемах страны утонули двое детей

За текущие сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонуло 11 человек, ведутся поиски еще одного, сообщает сообщает Zakon.kz





"Несмотря на всевозможные предупреждения спасателей, люди продолжают купаться в не отведенных для этого местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб. К сожалению за истекшие сутки утонули и двое детей - здесь основная причина: оставление детей без присмотра. Были и факты, когда люди сегодня тонули из-за собственной беспечности, находясь в нетрезвом состоянии", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





В КЧС напомнили о том, что гражданам необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасности на воде.



