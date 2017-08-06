За истекшие сутки в водоемах страны утонули двое детей
6 августа 2017, 22:14
Были зарегистрированы факты купания людей в нетрезвом состоянии.
За текущие сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонуло 11 человек, ведутся поиски еще одного, сообщает Zakon.kz.
"Несмотря на всевозможные предупреждения спасателей, люди продолжают купаться в не отведенных для этого местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб. К сожалению за истекшие сутки утонули и двое детей - здесь основная причина: оставление детей без присмотра. Были и факты, когда люди сегодня тонули из-за собственной беспечности, находясь в нетрезвом состоянии", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
В КЧС напомнили о том, что гражданам необходимо проявлять больше ответственности и не нарушать правила безопасности на воде.
Фото: info-rm.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871805-61174ab80c2c330486aae149d280638a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...