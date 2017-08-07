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Экс-солиста "Иванушек" Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище

7 августа 2017, 00:04

Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

Экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил РИА Новости исполнительный продюсер центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

"Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище", — сообщил Лукинов.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая обратилась к властям Москвы с просьбой захоронить прах Яковлева на Ваганьковском кладбище столицы, чтобы почтить память артиста могли не только родные и близкие, но и поклонники его таланта.

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин.

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