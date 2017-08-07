Останки воина тасмолинской культуры обнаружили павлодарские археологи в Баянауле

Специалисты уже три месяца занимаются исследованием курганов сакской эпохи в Баянаульском районе.

Погребение, датируемое VIII – VI веками до нашей эры, нашли на берегу озера Торайгыр, рядом с археологическим памятником «Курган с усами», передает передает pavlodarnews.kz





Древнее захоронение обнаружили работники «Margulan Centre» - регионального археологического центра при Павлодарском государственном педагогическом институте. Специалисты уже три месяца занимаются исследованием курганов сакской эпохи в Баянаульском районе.





- Под курганом был погребен воин тасмолинской культуры, который жил в этой местности 2600-2700 лет назад, - говорит директора центра Тимур Смагулов. - Судя по останкам, это был достаточно молодой человек. После того, как будет закончено изучение кургана, можно будет сказать более конкретно, какой социальный статус был у этого человека. Антропологические исследования позволят определить его антропологический облик, в дальнейшем, возможно, мы сделаем реконструкцию и получим портретное изображение воина.





По словам археологов, найденное погребение существенно дополнит историю края. Кроме того, они надеются, что памятники, найденные благодаря проводимым по программе «Туған жер» раскопкам, будут включены в окончательные туристические маршруты Баянаула.





- На берегу озера Торайгыр и в урочище Кемпиртас уже проводятся экскурсии, участие в которых приняло уже больше тысячи человек, - отметил глава археологического центра. - Мы открыли филиал нашего центра, в котором разместились лаборатории и показаны наши первые археологические находки. В дальнейшем здесь откроется музей под открытым небом и музей археологии Баянаула, где каждый турист и человек, интересующийся историей и культурой нашего края, сможет посмотреть первоисточники древности.









Адиль Аскеров.



