Во Франции более 170 тыс. человек подписали петицию против жены Макрона

Петицию, которая требует отказаться от выделения бюджетных денег на содержание первой леди Франции, подписали более 170 тыс. человек, сообщает сообщает РБК





Петиция направлена против планов французских властей присвоить супруге президента страны официальный статус, поясняет RFI. В ходе предвыборной кампании Макрон предложил создать соответствующий регламент, который смог бы определить официальный статус спутницы главы государства. Макрон пояснил, что это могло бы позволить контролировать уровень ее расходов.





Автор петиции подчеркивает, что считает несправедливым выделение бюджетных средств на содержание супруги президента. «Нет никаких причин, почему жена главы государства может содержаться за счет государственных средств. У Бриджит Макрон уже есть команда из нескольких сотрудников, двух секретарей и двух сотрудников службы безопасности. Этого достаточно», — говорится в тексте обращения.





Решить вопрос о содержании супруги президента автор петиции предлагает с помощью референдума. В тексте подчеркивается, что решение этого вопроса не может лежать «на одном человеке». Автор обращения также указывает, что вопрос о выделении средств бюджета на содержание жены Макрона имеет особое значение в рамках стремления властей страны к экономии.





В конце июля социологи зафиксировали резкое снижение уровня популярности Эмманюэля Макрона. Процент поддерживающих его французов упал с с 64 до 54% за месяц. Причинами этого назывались кризис, связанный с сокращением военного бюджета, обеспокоенность пенсионеров ростом социальным взносов и грядущая реформа права.



