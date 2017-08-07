Спасатели разобрали более 200 метров завалов на руднике "Мир" в Якутии
7 августа 2017, 01:15
Всего обследовано более 6900 метров незатопленных горных выработок.
Горноспасатели разобрали более 200 метров завалов в ходе поисково-спасательных работ на руднике "Мир", сообщает РИА Новости.
На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии в пятницу произошел прорыв воды. По данным МЧС, на момент аварии на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. Поиски восьми человек продолжаются.
Уточняется, что всего обследовано более 6900 метров незатопленных горных выработок. В частности, проводились работы по демонтажу двух погрузочно-доставочных машин на горизонте минус 310 для дальнейшего применения на горизонте минус 210.
"Горноспасателями и работниками рудника "Мир" в течение суток был произведен разбор завалов на протяжении более 200 метров в двух горных выработках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что группа промышленных альпинистов, которая прибыла на место чрезвычайной ситуации, параллельно предприняла попытку установить связи с заблокированными горнорабочими со стороны уклона рудника, через водоотводную трубу.
По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, "работа каждого человека, который спускается в любую точку шахты, должна проводиться с учетом строгого соблюдения требований устава ВГСЧ (военизированных горноспасательных частей — ред.) и всестороннего обеспечения безопасного пребывания". "Обеспечьте круглосуточный контроль за уровнем воды в карьере и состоянием воздуха в шахте", — добавил он.
Он также напомнил о поддержке и оказании адресной помощи семьям горнорабочих, пострадавших в результате аварии на руднике "Мир".
Фото: РИА Новости / МЧС РФ.
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