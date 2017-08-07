ВС Венесуэлы: нападение на военную базу совершили гражданские лица

Нападение на военную базу в венесуэльском городе Валенсия совершили гражданские лица в военной форме. Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Венесуэлы, опубликованном в воскресенье на сайте Министерства связи и информации республики, сообщает сообщает ТАСС





"Этот акт был исполнен группой гражданских лиц, одетых в военную форму, и дезертировавшим старшим лейтенантом", - говорится в документе, подписанном министром обороны Владимиром Падрино Лопесом.





Согласно информации военных, "часть группы смогла похитить несколько единиц оружия". "Силы безопасности республики ведут их активных поиск", - подчеркивается в заявлении.





Пропагандистское шоу





В документе также отмечается, что "террористическая операция включала распространение видеозаписи, записанной военнослужащим, который три года назад был уволен из ВС за предательство родины и мятеж". По данным венесуэльских властей, он бежал из страны и скрывался в США.





Как считают ВС, нападение на военную базу является "не более чем пропагандистским шоу", направленным на дестабилизацию ситуации в стране. "Задержанные признались, что были наняты в штатах Сулия, Лара и Яракуй активистами крайне правых сил Венесуэлы, связанными с иностранными правительствами", - отмечается в заявлении.





Один погибший





Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате нападения на военную базу в венесуэльском городе Валенсия. Об этом сообщил в воскресенье командующий сухопутными войсками республики генерал-майор Хесус Чоурио.





По его словам, на военную базу напали "наемники, которым заплатили правые силы и их союзники - североамериканская империя". "Они уже задержаны, один из них убит, еще один тяжело ранен", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в его Twitter.





Ранее заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо сообщил, что военная база Фуэрте Парамакай подверглась террористической атаке. По заявлению ВС республики, ее совершили гражданские лица в военной форме и один дезертировавший старший лейтенант.





За несколько часов до нападения в интернет была выложена видеозапись, на которой человек в военной форме, представившийся капитаном Хуаном Кагуарипано, утверждает, что группа военнослужащих приняла решение выступить против правительства президента Николаса Мадуро.



