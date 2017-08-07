В нескольких областях в понедельник возможны дожди с градом
7 августа 2017, 06:00
На остальной территории Казахстана - погода без осадков.
С прохождением фронтальных разделов на севере, центре, и востоке республики сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере - ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На остальной территории Казахстана - погода без осадков.
В Акмолинской, Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях ожидается ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, местами гроза, возможен град, шквал.
В Костанайской области ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с, ночью и утром местами туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер местами 17-22, порывы 30 м/с, днем местами гроза, возможен град, шквал. В Карагандинской области ожидается местами гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с. Днем в Атырауской ожидается очень сильная жара, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара, местами в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 31°, ясно.
В Астане днем 26°, преимущественно ясно.
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Фото: Волга-Медиа
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