«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
7 августа 2017, 06:34
Зрители раскритиковали лысину Синса и посетовали на то, что им приходится смотреть ролики с его участием, поскольку ему достаются самые соблазнительные девушки.
Актер фильмов для взрослых и фитнес-тренер Джонни Синс (Johnny Sins), больше известный как «лысый из Brazzers», снялся в ролике PornHub, в котором вместе с коллегами зачитал негативные отзывы о себе. Видео было опубликовано на YouTube-канале порнохостинга, передает Лента.ру.
Зрители раскритиковали лысину Синса и посетовали на то, что им все равно приходится смотреть ролики с его участием, поскольку ему всегда достаются самые соблазнительные девушки. Актрисе Бриджет Би (Bridgette B) сообщили, что у нее орфографическая ошибка в татуировке, Кейше Грей (Keisha Grey) посоветовали установить брекеты, а британца Кейрана Ли (Keiran Lee) высмеяли из-за акцента.
Джонни Синс прославился в России благодаря многочисленным мемам под названием «Лысый из Brazzers». Большинство шуток посвящены тому, что в сотнях фильмов мужчина выступил буквально в каждой существующей в мире профессии. В январе 2017 года Синс зарегистрировался во «ВКонтакте» и рассказал, что воодушевился большим числом поклонников из России.
Фото: скриншот
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