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Необычный велосипед собрал пенсионер из Восточного Казахстана

7 августа 2017, 07:04

При встречном ветре он может разгонять скорость до 10 километров в час.

Пенсионер из села Бескарагай Восточно-Казахстанской области собрал необычный трехколесный велосипед, передает Хабар 24.

Хотя сам Валерьян Рыжкин называет свое изобретение трициклом. Над его усовершенствованием сельский Кулибин трудился несколько месяцев. Велосипед удобен в использовании и весит около 20 килограммов. Это достаточно легкий вес для трехколесного транспортного средства, отмечает 67-летний пенсионер.

При встречном ветре он может разгонять скорость до 10 километров в час. На велосипеде Валерьян Рыжкин часто ездит в магазин за покупками, а иногда на своем изобретении заглядывает и в соседние села.

«Велосипед мне нравится и всем нравится. По дороге едешь, там аж все машины останавливаются, рассматривают. Многие говорят, почему четырехколесный не сделал? Это резкое усложнение и утяжеление конструкции сразу. Четыре колеса уже педалями трудно - это лишний вес. А тут самое оптимальное - сохраняет все свои качества при трех колесах», - говорит Валерьян Рыжкин.

Фото: Хабар 24


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