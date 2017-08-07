Дамир Рыспаев рассказал о приглашении из ММА
7 августа 2017, 07:33
Как отметил Рыспаев, MMA или кикбоксинг ему не так интересны, как хоккей.
Бывший тафгай «Барыса», а ныне защитник «Номада» Дамир Рыспаев рассказал, почему ему нравится хоккей, передает Sports.kz.
«Когда я играл в молодёжной команде, там не было тафгаев. Старался отрабатывать на пятаке, а потом во мне раскрыли другую сильную сторону. В этом сезоне помогал „Номаду" в плей-офф. В основном я именно играю, происшествий не было. Назаров - мой первый тренер, с которым я зашёл в большой спорт. Андрей Викторович раскрыл во мне некоторые стороны. Я ему благодарен, он знает об этом», - сказал Рыспаев, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата».
Как отметил Рыспаев, MMA или кикбоксинг ему не так интересны, как хоккей.
«Он мне нравится больше. Если бы мне с детства нравилось биться в клетке, то выбрал бы что-то другое. Я люблю играть, просто иногда захлёстывают эмоции. Шайба одна, можем её не поделить. Да, были приглашения. Но я повторюсь, что выбрал другой путь. Путь игрока. Мне интересны единоборства, но не на профессиональном уровне», - заявил Д.Рыспаев.
Фото: championat.com
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