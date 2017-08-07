СМИ: в США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо
7 августа 2017, 07:57
Сообщений о жертвах не поступало.
По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома, передает РИА Новости.
По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (12.00 аст). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.
Сообщений о жертвах не поступало.
Фото: Fotolia / Dan
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