Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

СМИ: в США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо

7 августа 2017, 07:57

Сообщений о жертвах не поступало.

По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома, передает РИА Новости.

По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (12.00 аст). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.

Сообщений о жертвах не поступало.

Фото: Fotolia / Dan

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...