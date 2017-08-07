СМИ: в США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо

По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (12.00 аст). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.





Сообщений о жертвах не поступало.



