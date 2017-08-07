Директор детсада осуждена за взятку в Темиртау

Осуждена директор ясли-сада «Кораблик» в Темиртау за два факта дачи взяток руководителю отдела образования Темиртау, передает МИА «Казинформ»





Первый эпизод передачи взятки состоялся в кабинете главного педагога города. Директор детсада дала ей 10 000 тенге, попросив взамен подписать направление на прием в дошкольное учреждение ребенка, представив его как своего племянника. Чиновница забрала взятку и тут же подписала направление.





Обе женщины не знали, что их диалог фиксируется на аудиоаппаратуру, которую установили в кабинете сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции, проводя негласные оперативные мероприятия. Ранее они получили неподтвержденные непроверенные сведения, что глава отдела образования совершает коррупционные преступления. Для выяснения ситуации с санкции прокурора велось прослушивание всех ее разговоров в кабинете. Задерживать директора детсада и главу отдела образования при получении 10 тысяч тенге сотрудники антикоррупционной службы не стали.





Негласное прослушивание было продолжено. Спустя месяц, директор детсада снова дала взятку руководителю отдела образования. Женщина пожаловалась, что в детсад пришла с проверкой замруководителя отдела образования Анна Стариковская и поручила открыть дополнительную группу детей, поскольку учреждение не было заполнено. Директор не хотела формировать новую группу детей и попросила главу отдела образования поговорить со своим заместителем. За эту услугу она заплатила 20 тысяч тенге. Главный педагог города тут же вызвала в кабинет Анну Стариковскую и разъяснила, что нет необходимости ускоренно открывать дополнительную группу. Сотрудники департамента Нацбюро задержали обоих и вменили им дачу взяток и получение взяток.





Судья Темиртауского городского суда Талгат Елеуов признал директор детсада виновной по части 3 статьи 367 УК «дача взятки неоднократно».





«В соответствии с законом «О противодействии коррупции», подсудимая является субъектом, несущим ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией. Являясь с 2009 года руководителем коммунального госпредприятия «Ясли сад №13 «Кораблик», подсудимая нарушила статью 52 закона «О государственной службе Республики Казахстан», согласно которой она должна противостоять любым проявлениям коррупции и не допускать коррупционных правонарушений. Суд приговорил: подсудимую признать виновной и назначить наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, что равняется 800 000 тенге, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденной, добытого преступным путем», - огласил приговор судья Талгат Елеуов.





Ровно месяц дан осужденной на перечисление денег на счет министерства финансов. В противном случае штраф будет заменен на лишение свободы из расчета один день за 4 месячных расчетных показателя, о чем указано в статье 46 Уголовного кодекса. Ее пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.





Напомним, руководитель отдела образования Бакшагуль Рахимова приговорена за получение взяток неоднократно к выплате штрафа в размере 5 миллионов 600 тысяч тенге. Ей вменили пять фактов получения взяток - от директоров детских садов и от предпринимателя, чтобы он мог беспрепятственно привозить продукты питания в столовые четырех школ. Суммы составляли от 10 до 80 тысяч тенге.





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