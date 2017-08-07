Ученые выяснили причины ночных кошмаров у людей
7 августа 2017, 08:34
Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.
Причины страшных снов стали известны ученым. Об этом эксперты решили осведомить граждан. Ученые из Британии провели массовое наблюдение, в ходе которого были изучены источники появления страшных снов среди населения, чтобы свести к минимуму дискомфорт, сообщает Vistanews.ru.
В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов. Людям, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету. В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.
Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали. После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те граждане, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще. Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямопропорционально наличию новых кошмаров во сне.
Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.
Фото: Snitsya-son.ru
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