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Ученые выяснили причины ночных кошмаров у людей

7 августа 2017, 08:34

Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.

Причины страшных снов стали известны ученым. Об этом эксперты решили осведомить граждан. Ученые из Британии провели массовое наблюдение, в ходе которого были изучены источники появления страшных снов среди населения, чтобы свести к минимуму дискомфорт, сообщает Vistanews.ru.

В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов. Людям, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету. В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.

Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали. После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те граждане, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще. Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямопропорционально наличию новых кошмаров во сне.

Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.

Фото: Snitsya-son.ru


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