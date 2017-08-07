Ученые выяснили причины ночных кошмаров у людей

В процессе изучения учеными данной проблемы, было осуществлено около 800 наблюдений и опросов. Людям, которые согласились принять участие в эксперименте, попросили заполнить анкету. В документе нужно было указать каждому человеку среднюю продолжительность сна, режим отхода ко сну и частоту появления страшных снов.





Особенное внимание уделялось характеру кошмаров и стрессам, которые люди накануне испытывали. После проведенного анализа опросов, стало ясно, что те граждане, которые спали более 9 часов в сутки, видели кошмары чаще. Ученые также уверены, что появление страшных снов напрямую связано с тревожностью. При этом отношение стресса прямопропорционально наличию новых кошмаров во сне.





Учитывая все аспекты, ученые рекомендуют людям спать не более 9 часов, ложиться вовремя и меньше нервничать.





Фото: Snitsya-son.ru



