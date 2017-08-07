В Алматы продолжают поиски 18-летней абитуриентки медвуза

В Алматы уже месяц разыскивают 18-летнюю Назерке Арип, передает Zakon.kz





Девушка только закончила школу и собиралась поступать в медвуз. Назерке живет в поселке Туздыбастау в Талгарском районе близ Алматы. По словам подруги пропавшей девушки, она перестала выходить на связь 10 июля после 18.00.





"В тот день она вышла из дома около 16.00 и не вернулась. В последний раз ее видели около 18.00 в районе ТРЦ "Достык Плаза", - рассказала подруга.





В тот день она собиралась идти на курсы по английскому. На следующий день через ее мобильный телефон был отслежен путь передвижения.





"Последний раз по геолокации она находилась в 02.00 ночи в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Волочаевского. (...) Она сидела в одном из кафе с какой-то девочкой. Администратор сказала, что якобы она там сидела и плакала", - поделилась подруга.





Напомним, что Арип Назерке Дархановна пропала 10 июля: в 13.40 вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и до настоящего времени не вернулась.





Также, в том случае, если девушку насильно где-то удерживают, ее родители обещают никого не преследовать:

"Если кто-то держит нашу дочь, мы просим вас, верните нам дочь за любое вознаграждение. Со своей стороны мы обещаем не преследовать никого. Для нас самое главное вернуть дочь. Доченька, Назерке, если ты видишь это объявление, пожалуйста, вернись, ты нам очень нужна, твои родители и братья тебя очень любят и ждут."

Любую информацию просьба сообщать по телефонам: 87027516977, 87754820550, 87753655301.



