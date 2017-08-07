Въезды в каирский аэропорт обезопасят рентгеновскими аппаратами

Египетские авиавласти распорядились установить на въездах в международный аэропорт Каира рентгеновские аппараты для обнаружения взрывчатки, сообщил портал "Аль-Ахрам",

Как отмечает издание, ссылающееся на источник, приборы будут установлены на двух главных въездах в аэропорт.





По данным СМИ, сканеры будут установлены в течение двух месяцев.





Источник отмечает, что рентгеновские аппараты "появятся в рамках максимального усиления систем безопасности аэропорта".





Неделей ранее Каир посетили российские эксперты по безопасности, которые занимались проверкой второго терминала аэропорта Каира на предмет его безопасности. Египетские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российская делегация осталась довольна проведенной инспекцией.



