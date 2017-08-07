Въезды в каирский аэропорт обезопасят рентгеновскими аппаратами
7 августа 2017, 09:14
Приборы будут установлены на двух главных въездах в аэропорт.
Египетские авиавласти распорядились установить на въездах в международный аэропорт Каира рентгеновские аппараты для обнаружения взрывчатки, сообщил портал "Аль-Ахрам", передает РИА Новости.
Как отмечает издание, ссылающееся на источник, приборы будут установлены на двух главных въездах в аэропорт.
По данным СМИ, сканеры будут установлены в течение двух месяцев.
Источник отмечает, что рентгеновские аппараты "появятся в рамках максимального усиления систем безопасности аэропорта".
Неделей ранее Каир посетили российские эксперты по безопасности, которые занимались проверкой второго терминала аэропорта Каира на предмет его безопасности. Египетские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российская делегация осталась довольна проведенной инспекцией.
© Фото : Roland Unger
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871824-8503c0dab3eca59b35a767bae354137b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...