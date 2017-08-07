В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов

Власти Израиля готовят проект закона о применении смертной казни в отношении террористов, пишет газета «Известия», ознакомившаяся с выдержками из документа

Законопроект подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер.

Законопроект предполагает внесение поправок в законы о наказании за терроризм и о борьбе с терроризмом. В соответствии с ними, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальная мера наказания — пожизненное заключение.





Высшая мера наказания в Израиле существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления и теоретически может быть осуществлена только в исключительных случаях.





За все время существования страны с 1948 года смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды.





Эксперты отмечают, что новая инициатива связана с террористическими атаками, участившимися в последнее время. При этом они сомневаются, что проект обретет статус закона, и предлагают решать проблему терроризма другими методами.