В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов
7 августа 2017, 09:24
Документ поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Власти Израиля готовят проект закона о применении смертной казни в отношении террористов, пишет газета «Известия», ознакомившаяся с выдержками из документа, передает Lenta.ru.
Законопроект подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер.
Законопроект предполагает внесение поправок в законы о наказании за терроризм и о борьбе с терроризмом. В соответствии с ними, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальная мера наказания — пожизненное заключение.
Высшая мера наказания в Израиле существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления и теоретически может быть осуществлена только в исключительных случаях.
За все время существования страны с 1948 года смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды.
Эксперты отмечают, что новая инициатива связана с террористическими атаками, участившимися в последнее время. При этом они сомневаются, что проект обретет статус закона, и предлагают решать проблему терроризма другими методами.
Фото: Beny Shlevich / Wikipedia
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