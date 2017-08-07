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"У меня две родины": Как живет темнокожая девушка в Казахстане

7 августа 2017, 09:25

Поддержку на новом месте девушке оказывала ее мать.

Амината Айша Уэдраого – одна из первых темнокожих жителей Алматы. Ее мать - казашка из села под Туркестаном, отец - африканец из Буркина-Фасо, пишет Comode.

Амината – медийная персона. Когда-то ее отец приехал в Алматы на учебу, женился на казашке и семья уехала жить в Уагадугу. Но уже прошло больше 10 лет, как они вернулись в Алматы. Амината до сих удивляется, как ее мама решилась на такой дерзкий для девушки из традиционной казахской семьи поступок.



"В Буркина-Фасо мы с братишкой тоже не считались своими. Там про нас говорили "ребенок белого человека" и реагировали точно так же, как здесь. Моя мама говорит: вы, мулаты, никогда не найдете место, где будете комфортно себя чувствовать, вам нужно создать какую-то свою страну. А я предпочитаю говорить, что у меня две родины: Казахстан и Буркина-Фасо", - рассказала Амината



Она очень уверенная и спокойная, складывается впечатление, что все тревоги по поводу цвета кожи обошли ее стороной. Поддержку на новом месте девушке оказывала ее мать.



"Мама всегда говорила нам с братишкой: вы классные, не надо как-то слишком выделяться, все у вас в голове и все зависит от вас. Она не мешала нам пройти свой путь. Да, на тебя могут показать пальцем или назвать черной, но это нужно пройти и научиться правильно реагировать", - отметила она.





Фото: Comode.kz.

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