11 тысяч жителей Оклахомы остались без электричества из-за торнадо
7 августа 2017, 09:29
Два человека получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Еще 11 пострадавших госпитализировали в местные больницы.
В воскресенье, 7 августа, в городе Талса (штат Оклахома, США) 13 человек получили ранения различной степени тяжести в результате стремительно перемещающегося торнадо, передает Вести.ru.
Без электроэнергии остались тысячи потребителей. Такую информацию сообщили власти города.
В настоящее время городские службы заняты уборкой улиц.
Совет Талсы в своем Twitter рекомендует жителям города держаться подальше от накренившихся или поваленных столбов и завалов.
По данным Управления неотложной медицинской помощи штата, два человека получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Еще 11 пострадавших госпитализировали в местные больницы, включая госпиталь Святого Франциска. В целом медицинскую помощь получили около 30 человек.
Как уточняет Национальная метеорологическая служба США, торнадо, скорость вихревых потоков в центре которого достигала 60,4 метра в секунду, обрушился на Талсу в час ночи. В самом начале электроэнергии лишились около 11 тысяч потребителей, передает ТАСС. Спустя несколько часов благодаря усилиям сотрудников энергетических компаний без электричества оставались чуть более 4,3 тысячи человек.
Фото с сайта vesti.ru
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