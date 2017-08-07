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После Брексита в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать около 12 млрд евро

7 августа 2017, 09:33

В этих условиях 27 стран-членов будут вынуждены увеличить взносы в общую казну, а расходы союза придётся снизить.

После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет ЕС будет недосчитываться около 10–12 млрд евро ежегодно. Об этом в интервью Bild заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, передает Life.ru.

По его словам, эту недостающую сумму необходимо будет компенсировать более высокими взносами стран-членов и мерами экономии.

Напомним, Соединённое Королевство ежегодно перечисляло около 10 миллиардов евро в бюджет, что делало его одним из основных плательщиков Евросоюза.

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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