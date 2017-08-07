В Казахстане действует более 3600 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий

Современный Казахстан является государством, в котором всем и каждому обеспечена свобода совести, свобода вероисповедания. За годы существования республики как независимого демократического государства религиозные объединения стали важнейшей частью гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

Как заметил в своем выступлении на Национальном форуме по вопросам радикализации заключенных и противодействия насильственному экстремизму в тюрьмах Казахстана Региональный директор Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамат Шамбилов, диалогу с религиозными объединениями органы государственной власти придают первостепенное значение. «Религиозные организации, в первую очередь принадлежащие к традиционным для нашей страны конфессиям, прилагают все усилия для поддержания стабильности и согласия в обществе, для обеспечения гармоничного сосуществования граждан с различными убеждениями. Они всемерно содействуют межконфессиональному и межнациональному миру и взаимопониманию, активно участвуют в жизни и созидательной деятельности общества», говорит Азамат Шамбилов.

Государство обеспечивает необходимые условия для деятельности официально зарегистрированных на 1 января 2017 года более 3600 религиозных объединений и их филиалов, представляющих 18 конфессий. Всего по республике на сегодня имеется 3464 культовых зданий, из них 2550 мечетей, 294 православных и109 католических церквей, 495 протестантских храмов и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 молитвенных домов «Общество сознания Кришны» и Бахаи.

В Казахстане действует 15 религиозных организаций образования, 400 начальных курсов при мечетях и воскресных школах, 383 помещения для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, в том числе намазхана, молельные комнаты и часовни, 257 специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.

Все субъекты религиозных отношений осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Вместе с тем, отмечает спикер, растет количество псевдорелигиозных экстремистских и деструктивных религиозных объединений, которые разрушают основы общества. «Их деятельность направлена на возбуждение религиозной розни; пропаганду исключительности и превосходства по признаку религиозной принадлежности или отношения к религии; на нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности или отношения к религии; превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности. Важнейшим условием формирования религиозного сознания, оптимизации государственно-конфессиональных отношений, профилактики правонарушений и в тоже время обеспечения свободы совести является повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры и психологической грамотности в обществе. …Государственное регулирование общественных отношений в религиозной сфере не ограничивается лишь внутренними нормативно-правовыми документами. Современный Казахстан, являющийся независимым государством, гарантирует права, закрепленные не только Конституцией РК, но и международно-правовыми актами и соглашениями», считает правозащитник.

Торгын Нурсеитова