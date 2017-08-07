США и Япония договорились сотрудничать по санкциям ООН против КНДР

Новый глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Маниле договорились сотрудничать в выполнении санкций СБ ООН против КНДР, сообщает агентство Киодо,

По его данным, встреча состоялась на Филиппинах в рамках региональных министерских мероприятий Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).





Таро Коно сменил на посту министра иностранных дел Японии Фумио Кисиду в результате проведенных на прошлой неделе перестановок в кабинете министров.



