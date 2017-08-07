В соответствии c подпунктом 8-8) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Правила регистрации абонентских устройств подвижной сети.

В частности, к регистрации подлежат все абонентские устройства, функционирующие в сетях сотовой связи на территории Республики Казахстан, по идентификационным кодам абонентского устройства.

Регистрация идентификационного кода абонентского устройства осуществляется на безвозмездной основе.

Регистрация абонентских устройств производится по идентификационным кодам абонентских устройств подвижной сети.

При наличии в абонентском устройстве двух и более идентификационных кодов, допускается регистрация одного из них.

Регистрацию идентификационных кодов абонентских устройств подвижной сети осуществляет оператор Базы данных.

При подключении абонентского устройства к сети оператора связи информация по идентификационным кодам абонентских устройств наполняется автоматически в локальных реестрах оператора сотовой связи, которая передается в Базу данных.

Информация об идентификационных кодах операторами сотовой связи представляется оператору Базы данных по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

Оператор Базы данных осуществляет регистрацию с момента получения информации по идентификационным кодам абонентских устройств.

При прохождении процедуры регистрации, предусмотренной настоящей главой, услуги связи не приостанавливаются.

Оператор Базы данных с момента регистрации идентификационных кодов абонентских устройств направляет уведомление о статусе регистрации идентификационных кодов абонентских устройств операторам сотовой связи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.