В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила перевозки опасных грузов по воздуху на гражданских воздушных судах.

В частности, Правила направлены на обеспечение безопасности, при котором опасные грузы могут перевозиться, не подвергая воздушное судно и находящихся в нем пассажиров и экипажа опасности при соблюдении требований и положений Приложения 18 к Конвенции о международной гражданской авиации, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «О ратификации конвенции о международной гражданской авиации» (далее - Приложение 18 к Конвенции), «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» Doc. 9284-AN/905 Международной организации гражданской авиации (далее - Технические инструкции) и настоящих Правил.

При выполнении международных перевозок опасных грузов настоящие Правила применяются в части, не противоречащей международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, а также законодательству страны на территории, с территории или через территорию которой осуществляются такие перевозки.

Классификация веществ и изделий производится в соответствии с положениями Технических инструкций.

Опасные грузы, создающие угрозу для здоровья человека и безопасности имущества или окружающей среды, классифицированные и указанные в перечне Технических инструкций, перевозятся воздушными судами в соответствии с требованиями Технических инструкций.

Настоящие Правила не распространяются на опасные грузы, необходимые на борту воздушного судна в соответствии с требованиями летной годности и правилами эксплуатации воздушного судна или для специальных целей, указанных в Технических инструкциях.

Изделия и вещества, классифицируемые как опасные, которые сняты с воздушного судна для замены или предназначены для замены изделий и веществ воздушного судна с целью восстановления его летной годности, перевозятся на борту воздушного судна в соответствии с настоящими Правилами и Техническими инструкциями.

Конкретные изделия и вещества, перевозимые пассажирами или членами экипажа, не подпадают под действие положений данных Правил, как это указано в Технических инструкциях.

Не принимаются для перевозки воздушными судами неклассифицированные опасные грузы, маркировка, знаки опасности и упаковка которых не соответствуют требованиям Технических инструкций.

Опасные грузы упаковываются и перевозятся в упаковочных комплектах в соответствии с требованиями настоящих Правил и Технических инструкций. Грузовое место с опасным грузом снабжается маркировочными знаками в соответствии с требованиями Технических инструкций.

Грузоотправители, эксплуатанты и другие организации, задействованные при перевозке опасных грузов по воздуху обеспечивают соблюдение требований Технических инструкций по приему опасных грузов, предполагаемых к перевозке по воздуху и подготовленных в соответствии с Техническими инструкциями, к наземной перевозке на аэродромы или с аэродромов.

Эксплуатант воздушного судна обеспечивает сохранность документа перевозки опасных грузов, контрольного листа-приемки и письменную информацию командиру воздушного судна, в срок не менее трех месяцев или любого другого периода, указанного соответствующими государствами, после выполнения рейса, которым были перевезены эти опасные грузы.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.