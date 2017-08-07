Международный аэропорт Алматы улучшает комфорт пассажирам и самолетам

С вводом в эксплуатацию скоростных рулежных дорожек, пропускная способность аэродрома увеличится с 11 до 20 воздушных судов в час.

6 августа председатель Комитета гражданской авиации Талгат Тлеубекович Ластаев ознакомился с работами по реконструкции взлетно-посадочной полосы ИВПП-1. Генеральным подрядчиком реконструкции является казахстанская компания "К-Дорстрой" , передает , передает Zakon.kz





По плану будет полностью обновлен верхний асфальтовый слой толщиной 14 сантиметров, построены две скоростные рулежные дорожки, установлено новое светосигнальное оборудование по категории 3В ИКАО, четыре трансформаторные подстанции, которые будут питать светосигнальную систему. Также планируется заменить энергетические линии 6 киловатт на 10 киловатт.





С вводом в эксплуатацию скоростных рулежных дорожек, пропускная способность аэродрома увеличится с 11 до 20 воздушных судов в час.





На данный момент завершены фрезеровочные работы, уложено 2200 метров выравнивающего слоя асфальта толщиной 5 сантиметров, 1100 метров основного слоя толщиной 9 сантиметров. Ведется работа по прокладке кабельной канализации и сборка трансформаторных подстанций.

Реконструкция ИВПП-1 идет по графику и будет завершена к концу октября 2017 года. Председатель Комитета гражданской авиации был удовлетворен текущим состоянием дел и пожелал выполнения всех работ в срок.









Член совета директоров АО «Международный Аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов также ознакомил председателя КГА с планом по расширению зала вылетов международных рейсов, а также транзитной зоны пассажирского терминала. Эти работы АО "Международный аэропорт Алматы" выполняет собственными силами.





За счет оптимизации площадей первого этажа терминала, транзитная зона будет увеличена более чем в два раза и достигнет 850 квадратных метров. Это даст возможность авиакомпаниям расширять транзитные перевозки. Для транзитных пассажиров, стыковка рейсов которых занимает большое время, планируется установить спальные капсулы (sleapbox) и душевые кабинки.





Также за счет оптимизации зоны регистрации международных рейсов, площадь международного зала вылета увеличится на 650 квадратных метров, что позволит увеличить количество посадочных мест на 100 кресел, а общее количество кресел достигнет 505.



