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Казахстанский "МакГрегор" снова разыграл американцев

7 августа 2017, 10:49

Автомобиль, на котором приехал двойник Конора, даже пришлось охранять полицейским.

Казахстанский спортсмен Ислам Бадургов опять разыграл жителей США. На этот раз "МакГрегор" посетил Нью-Йорк, тотчас же собрав вокруг себя толпу людей, передает Zakon.kz.

С помощью нанесенного грима и татуировок казахстанцу удалось ввести нью-йоркцев в заблуждение.

Судя по кадрам, опубликованным пользователем Instagram "the.almat", Бадургов припарковался на знаменитом Таймс Сквере. Автомобиль, на котором приехал двойник Конора, даже пришлось охранять полицейским.


Напомним, ранее Ислам разыграл жителей Лос-Анджелеса. Попадавшиеся на пути жители не почувствовали подвоха - они принимали Бадургова за знаменитого бойца и делали с ним селфи.



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