Казахстанский "МакГрегор" снова разыграл американцев

Автомобиль, на котором приехал двойник Конора, даже пришлось охранять полицейским.

Казахстанский спортсмен Ислам Бадургов опять разыграл жителей США. На этот раз "МакГрегор" посетил Нью-Йорк, тотчас же собрав вокруг себя толпу людей,





С помощью нанесенного грима и татуировок казахстанцу удалось ввести нью-йоркцев в заблуждение.





Судя по кадрам, опубликованным пользователем Instagram "the.almat", Бадургов припарковался на знаменитом Таймс Сквере. Автомобиль, на котором приехал двойник Конора, даже пришлось охранять полицейским.









Напомним , ранее Ислам разыграл жителей Лос-Анджелеса. Попадавшиеся на пути жители не почувствовали подвоха - они принимали Бадургова за знаменитого бойца и делали с ним селфи.







