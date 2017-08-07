СМИ: более 50 человек были расстреляны боевиками ИГ на севере Афганистана

Среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

Более 50 человек были расстреляны боевиками террористической организации "Исламское государство"* и радикального движения "Талибан" на севере Афганистана в провинции Сари-Пуль. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает передает ТАСС





По его информации, инцидент произошел рядом с селом Мирза Оланг, в котором уже несколько дней местные силовики ведут бои с боевиками.





Как отмечает агентство, среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.





*Террористическая организация запрещенная на территории Казахстана



