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СМИ: более 50 человек были расстреляны боевиками ИГ на севере Афганистана

7 августа 2017, 10:55

Среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

Более 50 человек были расстреляны боевиками террористической организации "Исламское государство"* и радикального движения "Талибан" на севере Афганистана в провинции Сари-Пуль. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает ТАСС.

По его информации, инцидент произошел рядом с селом Мирза Оланг, в котором уже несколько дней местные силовики ведут бои с боевиками.

Как отмечает агентство, среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

*Террористическая организация запрещенная на территории Казахстана

Фото с сайта kommersant.ru

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