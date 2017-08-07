Производственный травматизм и обязательное страхование работника от несчастных случаев

Казахстанцы реже получают травмы на производстве (минус 14,7% за год), но чаще умирают от них: смертельными оказались 12,6% несчастных случаев, против 11,7% годом ранее

Травмы на производстве случаются все реже: число пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, сократилось по итогам I квартала 201 года на 14,7% к аналогичному периоду годом ранее, погибших - на 8,5%. В то же время, в I кв. 2017 года 43 из 342 несчастных случаев привели к смерти пострадавших - а это 12,6%, против 11,7% годом ранее.

Большинство случаев травматизма в I кв. 2017 пришлось на промышленную Павлодарскую область: 14% пострадавших от РК. Впрочем, смертельный исход зарегистрирован лишь для 1 несчастного случая из 48 по области.

По итогам прошлого года в регионе увеличилось число происшествий на 8,5% к 2015, число смертельных исходов - сразу в 2,8 раза (для сравнения, по РК число несчастных случаев уменьшилось за 2016 год на 11,8%, число смертей - на 1,7%). Более того, по данным tengrinews.kz , весной текущего года прокуратура области по итогам проверки сообщила, что медики, возможно, скрыли свыше 200 несчастных случаев на производстве. Такие нарушения выявлены в больницах Павлодара, Аксу, Экибастуза, а также в 3 районах области.

В целом по стране в многолетней динамике травматизм на производстве удается обуздать и минимизировать. Показатели улучшаются уже пятый год. Так, в 2013 число пострадавших снизилось на 9,4% год-к-году, в 2014 - еще на 1,7%, в 2015 - сразу на 10,5% за год, в 2016 - на 11,8%.

Материальные последствия несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, удалось снизить лишь в 2015 году (сразу на 25,6% к 2014). В 2016 позитивный тренд был продолжен - материальный урон сократился еще на 12,3% за год.

В РК интересы пострадавших производственного травматизма защищены законом. Закон об обязательном страховании работника от несчастных случаев действует с 1 июля 2005 года. Его цель - обеспечение защиты имущественных интересов сотрудников, жизни и здоровью которых причинен вред, посредством осуществления страховых выплат.

Этому виду страхования подлежат все категории работников, однако для каждого из них устанавливается свой определенный тариф для исчисления страховой выплаты. В зависимости от класса профессионального риска тарифы составляют от 0,12 до 2,96%. Если страховой случай произошел по вине работодателя-страхователя в период действия договора, то страховая премия умножается на поправочный коэффициент (1-4%). Он определяется на основании среднегодового количества пострадавших работников в течение последних пяти лет, предшествующих дате заключения договора страхования, и соответствующего общего количества работников страхователя на дату заключения договора.

За первое полугодие страховые компании РК собрали по обязательному страхованию работников от несчастных случаев премии в размере 18,8 млрд тг - это на 17% больше, чем годом ранее. Наибольший объем страховых премий пришелся на АО «НОМАД LIFE» (19,6% от РК, 3,7 млрд тг - плюс 12,9% за год), «Халык-Life» (14,8% от РК, 2,8 млрд тг - плюс 14,2% за год) и «Казкоммерц-Life» (12% от РК - 2,2 млрд тг, минус 4,8% за год).

Объем страховых выплат по обязательному страхованию работников от несчастных случаев увеличился за год на 25,5%, до 3,6 млрд тг. Тройка лидеров по выплатам - «Казкоммерц-Полис» (21% от РК, 752,8 млн тг, рост за год - в 2,7 раза), «Номад Life» (17,4% от РК, 623,9 млн тг, минус 8,1% за год) и «Евразия» (16% от РК, 572,6 млн тг, плюс 43,5% за год).