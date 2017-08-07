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Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансовых организаций

 

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы следующие руководящие работники финансовых организаций:

1. Гришко М.В. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Единый регистратор ценных бумаг» (протокол №27/РЦБ от 03.07.2017);

2. Мамаева Т.В. - член Правления АО «Цесна Капитал» (протокол №29/РЦБ от 107.2017);

3. Утегулов М.А. - управляющий директор - член Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №30/РЦБ от 107.2017);

4. Талдыбаев А.Б. - Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №31/РЦБ от 13.07.2017);

5. Шегай В.В. - Директор Департамента учета и отчетности пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №32/РЦБ от 14.07.2017)

7 августа 2017, 11:08
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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