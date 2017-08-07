Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страхового рынка

3. Гаппаров Ш.А. - Член Совета директоров и Председатель Правления АО «Страховая компания «Альянс Полис» (протоколы №32/СО и №33/СО от 20.07.2017г.);

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.