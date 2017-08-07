Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страхового рынка
Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники страхового рынка
1. Джексембаев А.З. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» (протокол №28/СО/Т от 03.07.2017г.);
2. Садыкова А.Т. - Главный бухгалтер ТОО «Страховой брокер «GrECo JLT Kazakhstan» (протокол №31/СО от 18.07.2017г.);
3. Гаппаров Ш.А. - Член Совета директоров и Председатель Правления АО «Страховая компания «Альянс Полис» (протоколы №32/СО и №33/СО от 20.07.2017г.);
4. Сычев А.Г. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АO «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (протокол №34/СО/Т от 25.07.2017г.).
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