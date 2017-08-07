Покупательская способность сотрудников в сфере охраны здоровья и социальных услуг снизилась на 1% за год

Медицинские услуги дорожают ощутимо быстрее, чем растут зарплаты врачей. Так, первичный прием поднялся в цене на 10% за год, обследования и анализы - на 8-13%, а заработные платы в области здравоохранения - всего на 6%

По итогам июля цены на медицинские услуги в РК выросли год-к-году: на 9,9% - на первичный прием врача; на 13% - на УЗИ брюшной полости; на 7,6% - на общий анализ крови; на 8,5% - на общий анализ мочи.

На 6,5% подорожали массажные услуги, на 6,8% - санаторные.

Рост цен отмечен и для услуг стоматологий: так, удаление зуба подорожало на 10% за год.

В то же время, рост заработных плат в системе здравоохранения не столь высок. Так, по итогам II квартала 2017, в целом по сфере охраны здоровья и соцуслуг рост среднемесячной зарплаты составил всего 6,1%, при этом индекс реальной зарплаты показал снижение покупательской способности сотрудников отрасли на 1,3%.

Заметнее всего поднялась оплата сотрудников больничных организаций (на 7% за год), но и тут покупательская способность зарплат работников сектора упала - на 0,5% за год.

Кроме того, сотрудники сектора здравоохранения и соцуслуг получают на 24,3% меньше, чем в среднем работники по РК.

Однако министр здравоохранения Елжан Биртанов дал благоприятный прогноз на будущее: средняя заработная плата врачей в системе обязательного медицинского страхования будет расти. По мнению министра, повышение произойдет в связи с тем, что увеличатся доходы клиник. Лучшие клиники смогут повысить свои доходы на основе конкуренции, и, соответственно, повысят заработную плату врачам.

Напомним, первые взносы и отчисления по ОСМС начали поступать с июня текущего года.

Количество сотрудников в системе здравоохранения и соцуслуг выросло по итогам II кв. 2017 почти на 8% за год.

В области охраны здоровья значительнее всего прирост для больничных организаций: на 8% выросла списочная численность сотрудников, и на 7,9% - фактическая. В области соцсервисов наибольший рост отмечен в сегменте предоставления услуг без обеспечения проживания: на 9,3% выросла списочная численность работников, на 11,5% - фактическая.

В целом, прошлый год показал значительный рост трудозанятых в здравоохранении. Так, число врачей увеличилось по итогам 2016 сразу на 7% за год, до 74,6 тысячи, численность среднего медицинского персонала - на 4,2%, до 170,8 тысячи человек.

Для сравнения, в 2015 прирост числа врачей составлял 1,2% за год, среднего медперсонала - 2,4%.