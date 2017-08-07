В Австралии несколько человек пострадали из-за нападения кита
7 августа 2017, 11:13
Горбатый кит врезался в лодку, подняв её в воздух.
В Австралии горбатый кит врезался в лодку, подняв её в воздух. Несколько человек пострадали. Об этом сообщает Sky News, передает Life.ru.
По словам моряков, ничто не указывало на приближение горбатого кита, так как животных пугает звук лодочного двигателя.
В момент инцидента на борту судна находились восемь человек. Все они возвращались с рыбалки. Как отмечается, по счастливой случайности никто не погиб. Все пострадавшие отделались травмами разной степени тяжести.
Капитан судна Оливер Галеа получил глубокую рваную рану головы. Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи наложили ему восемь швов. Другие рыбаки получили травмы носа, рёбер и скуловой кости.
По словам капитана, не было никаких признаков кита, столкновение произошло по несчастливой случайности.
Фото: © Flickr/Isaac Kohane
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