В Австралии несколько человек пострадали из-за нападения кита

Горбатый кит врезался в лодку, подняв её в воздух.

В Австралии горбатый кит врезался в лодку, подняв её в воздух. Несколько человек пострадали. Об этом сообщает Sky News, передает передает Life.ru





По словам моряков, ничто не указывало на приближение горбатого кита, так как животных пугает звук лодочного двигателя.





В момент инцидента на борту судна находились восемь человек. Все они возвращались с рыбалки. Как отмечается, по счастливой случайности никто не погиб. Все пострадавшие отделались травмами разной степени тяжести.





Капитан судна Оливер Галеа получил глубокую рваную рану головы. Мужчину срочно доставили в больницу, где врачи наложили ему восемь швов. Другие рыбаки получили травмы носа, рёбер и скуловой кости.









По словам капитана, не было никаких признаков кита, столкновение произошло по несчастливой случайности.



