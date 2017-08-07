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Назначен Руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан

 

Приказом Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан Рогова И.И. с 1 августа 2017 года Руководителем аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан назначен Нурмуханов Бакыт Маратович, ранее занимавший должность руководителя отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан.

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Нурмуханов Бакыт Маратович

Родился 13 мая 1979 года в с. Калжыр Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета.

С мая 2003 года работает в Конституционном Совете Республики Казахстан: консультант правового отдела; главный эксперт отдела правового обеспечения; главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы; советник Председателя.

С июня 2011 года является руководителем отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан. В 2013 году переназначен на эту должность из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А».

С 2008 года совмещает функции офицера по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии).

Кандидат юридических наук.

Награжден государственной и иными наградами Республики Казахстан: медаль «Ерен еңбегі үшін», юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

7 августа 2017, 11:11
Источник, интернет-ресурс: *Конституционного Совета РК

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