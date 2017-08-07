Назначен аким Жамбылского района Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области № 324-ө от «4» августа 2017 года акимом Жамбылского района назначен Казанбасов Бакыт Алпысбаевич

Казанбасов Бахыт Алпысбаевич родился в 1961 году, образование высшее, в 1996 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «инженер-технолог», в 2005 году - Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати по специальности «финансист».

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем хлебокомбината №2 города Тараз.

В 1983-2001 годы - вальцевой, сменный крупчатник, начальник цеха, заведующий подразделением, заведующий подхозом хлебокомбината №2 города Тараз, в 2001-2003 годы - директор АО «Ақ бидай», в 2003-2008 годы - заведующий подхозом ТОО «Зар-Замин», в 2008-2011 годы - Аким Асинского сельского округа Жамбылского района, в 2011-2013 годы - начальник отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района.

С 2013 года работал заместителем акима Жамбылского района.