В Вооруженных Силах Казахстана проходят полевые сборы огнеметных подразделений
7 августа 2017, 11:23
Полевые сборы завершатся 18 августа текущего года.
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск ВС РК на 2017 год вблизи пунктов постоянной дислокации воинских частей проводятся полевые занятия с участием огнеметных подразделений.
Целью данных занятий является обучение огнеметчиков приемам и правилам стрельбы из штатного оружия, а также практическое выполнение учебных стрельб.
Сегодня огнеметные подразделения являются серьезной силой, способной вести поражение противника в труднодоступных местах, и предназначены для выполнения задач, как в классических видах боя, так и в специальных войсковых действиях. Практические стрельбы огнеметных подразделений будут проходить на полигонах «Шошкала», «Шыгыс», «Жетысу», «Сарыозек», «Илийский».
Полевые сборы завершатся 18 августа текущего года.
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