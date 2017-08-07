В Вооруженных Силах Казахстана проходят полевые сборы огнеметных подразделений

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск ВС РК на 2017 год вблизи пунктов постоянной дислокации воинских частей проводятся полевые занятия с участием огнеметных подразделений.









Целью данных занятий является обучение огнеметчиков приемам и правилам стрельбы из штатного оружия, а также практическое выполнение учебных стрельб.









Сегодня огнеметные подразделения являются серьезной силой, способной вести поражение противника в труднодоступных местах, и предназначены для выполнения задач, как в классических видах боя, так и в специальных войсковых действиях. Практические стрельбы огнеметных подразделений будут проходить на полигонах «Шошкала», «Шыгыс», «Жетысу», «Сарыозек», «Илийский».









Полевые сборы завершатся 18 августа текущего года.







