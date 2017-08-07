Исковая давность: некоторые проблемы теории и практики

Сулейменов М.К.

Директор НИИ частного права

Каспийского университета,

академик НАН РК,

д.ю.н., профессор

Вопросам исковой давности посвящено не очень много работ. Считается, что это достаточно исследованный институт гражданского права, в котором не должно быть больших проблем.

Между тем, не все так просто с этим институтом гражданского права.

На практике встречаются вопросы, на которые нет однозначного ответа.

Начало течения срока исковой давности

В п.1 ст. 180 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) закрепляется, что «течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права».

По мнению А.Г. Диденко, в п.1 ст. 180 ГК имеется в виду не точное знание о нарушении, а разумное предположение, что право нарушено.

С этим можно согласиться. Можно применить также термин «обоснованное подозрение».

Однако на практике возникают связанные с этими понятиями вопросы.

Во-первых, как соотносятся понятия «узнал» или «должен был узнать» с понятиями «знание», «познание», «информация»?

Во-вторых, является ли «разумное предположение» или «обоснованное подозрение» знанием или нет?

Понятие «узнал» и «должен был узнать», несомненно, связаны с понятиями «знание» и «познание». Узнал - значит приобретает знание, происходит процесс познания.

Что касается ответа на второй вопрос, то чтобы его дать, необходимо понять, что означают понятия «знание», «познание», «классификация знаний».

Википедия определяет знание как результат познавательной деятельности. Знание индивида (или группы индивидов) - это обладание проверенной (каким-либо способом) информацией, позволяющей решить какую-либо практическую задачу. Знание противоположно незнанию (отсутствию проверенной информации о чем-либо). Существует множество классификаций знаний. Одна из них - это классификация по природе знаний: декларативные знания (содержат в себе лишь представление о структуре неких понятий, приближены к данным, фактам) и процедурные знания (имеют активную природу, определяют представления о средствах путях получения новых знаний.

Различают следующие виды знания:

1) знание - умение, то есть знание о том, как можно что-либо сделать;

2) знание-ознакомление - это способность человека распознавать какой-либо объект на основе аналогии;

3)знание-информация - знание, которое, характеризует наличие у предметов определенных свойств, связей, закономерностей. К научным знаниям относятся только знания третьего вида.

Знания делятся на явные и неявные (подразумеваемые).

Для практической деятельности наибольшую ценность представляют знания, которые классифицируются как пропозициональные. Они включают в себя такие типы знаний, как декларативные (знания о чем-то), процедурные (знание осуществления процесса), каузальные, причинно-следственные (знание причин явлений), знания условий и времени выполнения действия, знания отношений объекта действий с другими объектами.

Говоря о знаниях, необходимых сотрудникам компании, нельзя отождествлять их с понятием «информация». Если информация состоит из данных, организованных определенным образом для того, чтобы охарактеризовать определенную ситуацию, условия или явление, то знание состоит из фактов, ожиданий и концепций, ментальных моделей, истин и убеждений и ноу-хау. Информация используется для описания и определения различных предметов и ситуаций, в которых они развивались и существуют, получается в результате применения знаний к описанию и объяснению явлений на основе полученных данных, но это еще не делает ее знанием. Знания же применяются для оценки и управления ситуацией, принятия решений, планирования и действия.

Большинство исследователей и практиков (например, Дж. Харрингтон и Ф. Воул) полагают, что современный бизнес достигает прогресса через использование четырех фильтров мудрости (рис. 1), где каждая стадия содержит обработку и трансформацию того, что было получено при предыдущей фильтрации для роста и развития и дальнейшего обучения.

Рис. 1. Стадии обретения мудрости

1. Сбор данных. Данные - это разрозненные элементы информации, не систематизированные и не проанализированные, а потому не обладающие смыслом. Руководство бизнеса не осознает, что не использует весомое богатство, то есть бизнес обладает большими массивами данных, но практически не использует в своей деятельности.

2. Преобразование данных в информацию. Информация - это обработанные данные, или результат помещения данных в некоторый контекст. Информация не станет знанием, пока не будет обработана человеком. Информация является важной составляющей знания и представляет собой вход в процесс развития знаний и некий конструкт, в котором происходит преобразование знаний. На этой стадии информация активно используется.

3. Создание знания. Здесь происходит фильтрация информации в целях выявления тенденции или наилучшего опыта, то есть индивиды усваивают информацию и превращают ее в знание. На этот процесс влияют опыт, навыки, способности, убеждения и сама ситуация, в которой они находятся. Создается информационная система, которая извлекает информацию из хранилищ, циркулирующую по коммуникационным каналам, перерабатывает ее с помощью информационных технологий. Сотрудники вовлечены в процесс работы с информацией. На данной стадии образуется так называемый «коллективный разум».

4. Обретение мудрости. Полученные знания оцениваются с точки зрения их ценности для конкретного бизнеса, возможности применения в будущем с предсказуемыми результатами. Бизнес не только использует знания, но и производит собственные и для внутреннего использования, и внешнего (на продажу).

Из этого небольшого и довольно поверхностного обзора можно сделать вывод, что понятие «знание» охватывает самые различные стадии узнавания: от декларативного, неявного ознакомительного до явного, твердого, истинного знания.

Отсюда вытекает, что «разумное предположение» или «обоснованное подозрение» - это тоже знание на более ранней, недостаточно полной стадии.

Можно утверждать, что абсолютного знания не существует. Любое знание относительно. Есть понятие истинного знания, но это связано, как правило, с научным знанием.

Следовательно, говорить о твердом знании, знании «без всяких сомнений» невозможно даже применительно ко времени подачи иска. Более или менее твердым знанием обладает судья, выносящий решение, но и его знание нельзя назвать истинным, ибо его решение может быть отменено в апелляции, кассации или надзоре.

Таким образом, степень познания отличается на каждой стадии развития спора между сторонами. На стадии начала течения срока исковой давности можно говорить о таком накоплении информации, которое позволяет утверждать о наличии у истца разумного предположения или обоснованного подозрения. На стадии подачи иска - это разумное предположение превращается в знание о наличии основных элементов иска. К концу судебного процесса у судьи складывается более или менее уверенное знание об имевших место в реальности фактах, достаточное, чтобы вынести обоснованное решение.

Причем разумное предположение применяется в случае и «узнал», и «должен был узнать».

В последнем случае истец не знал в действительности, что произошло, но по всем обстоятельствам дела должен был знать.

Осведомленность юридического лица

Если истцом является юридическое лицо, срок исковой давности начинает течь с момента, когда юридическое лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав.

Возникает вопрос, кто из работников юридического лица должен узнать о нарушении, чтобы это знание стало знанием юридического лица.

На практике появляются утверждения, что таким знанием может быть только знание органов юридического лица. Этот вывод делается на основании п. 1 ст. 37 ГК, где закреплено, что юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами.

Такой вывод нельзя признать правильным.

Во-первых, он противоречит ряду статей ГК, в частности, статье 362 ГК, в соответствии с которой юридическое лицо несет ответственность за действия своих работников, статье 921 ГК об ответственности юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам. То есть в результате действий работников (а не только органов) у юридического лица возникают права и обязанности.

Во-вторых, в п.1 ст. 37 ГК речь идет о приобретении юридическим лицом гражданских прав и принятии на себя обязанностей. То есть это правомерные действия, направленные на возникновение гражданских прав и обязанностей. А такие действия называются сделкой.

Однако кроме сделки, есть другие юридические факты, которые порождают гражданские права и обязанности. Это и деликт, и кондикция, и создание результатов интеллектуальных действий, и другие действия в соответствии со ст. 7 ГК. Следовательно, п. 1 ст. 37 ГК не препятствует возникновению гражданских прав и обязанностей через действия иных, кроме органов, работников юридического лица.

Что касается знания о правонарушении, то трудно назвать его сделкой. Знание - это знание, а не действие. Это факт, но это не юридический факт. Из него не возникает гражданское правоотношение.

Да, знание порождает течение срока исковой давности. Однако из знания не возникает никаких прав и обязанностей для сторон спора.

Делались попытки доказать, что из знания возникает право на судебную защиту в течение срока исковой давности и обязанность предъявить иск в течение срока исковой давности. Эти утверждения нельзя признать обоснованными. Право на судебную защиту возникает вовсе не из знания. Оно существует всегда и вытекает из Конституции РК. Обязанности предъявить иск вообще не существует. Предъявление иска - это право, и никто не может обязать кого бы то ни было предъявить иск.

Исковая давность не имеет никакого отношения к возникновению или прекращению гражданских правоотношений между сторонами. Это правило устанавливается государством в публичных интересах в целях обеспечения эффективности гражданского оборота. Поэтому нарушение срока исковой давности - это не нарушение обязательства перед другой стороной, это нарушение нормы, установленной государством как императивное правило. Недаром пропуск исковой давности не препятствует обращению за судебной защитой, и только в случае, если одна из сторон поднимет этот вопрос, суд начинает рассматривать, был ли пропущен срок исковой давности. Если стороны промолчат, вопрос об исковой давности вообще не поднимается.

Знание о личности нарушителя

В п.1 ст. 180 ГК закрепляется, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. В п.1 ст. 177 ГК также говорится об исковом требовании, возникшем из нарушения права или охраняемого законом интереса.

Следовательно, для начала течения срока исковой давности недостаточно просто наличия вреда или убытков. Общество может нести потери в ходе обычной предпринимательской деятельности по разным причинам, включая предпринимательский риск (в частности, изменение условий рынка), действия работников юридического лица или обстоятельства, не связанные с действиями людей.

Для начала течения срока исковой давности лицо должно знать (или должно было знать), какое неправомерное поведение вызвало убытки. Размер убытков при этом не имеет значения для начала течения срока исковой давности.

Из текстов статей 177 и 180 ГК вытекает, что установление личности правонарушителя не обязательно для начала течения срока исковой давности.

Данная ситуация вызывает определенные проблемы в судебной практике. Возникает также вопрос, насколько это соответствует принципу справедливости.

Например, если нарушитель причинил ущерб путем поджога дома или вор украл картину в музее, то после истечения срока исковой давности невозможно будет привлечь их к гражданско-правовой ответственности.

Конечно, эти случаи являются уголовными преступлениями и в случае обнаружения этих нарушителей они будут привлечены к уголовной ответственности. В уголовном праве нет исковой давности. Возможно, можно будет вернуть потерпевшим украденное или возместить стоимость уничтоженного. Тем не менее проблемы пропуска исковой давности остаются.

А.Г. Диденко пишет: «Но чтобы предполагать наличие нарушителя, достаточно того, чтобы в конкретном случае, при конкретных обстоятельствах разумный человек мог предполагать, что его право ущемила чья-то злая воля или действия каких-то третьих лиц, а не силы природы или какой-либо случай, не зависящий от людей. Именно с момента возникновения данного предположения закон дает потерпевшему определенный срок для установления личности нарушителя, сбора доказательств, предъявления иска. Пропуск этого срока является основанием для отказа в иске. В таком законодательном решении нет никакой несправедливости, которая может усматриваться в том, что личность ответчика была длительное время неизвестна и это якобы мешало защите права. Со времен римского права смысл срока исковой давности с точки зрения справедливости рассматривался как справедливость, заключающуюся в том, что даже нарушителя нельзя держать неограниченное количество времени под угрозой применения к нему санкций».

Все это красиво звучит, но тем не менее в вышеприведенных случаях принцип справедливости явно нарушен.

В западных юрисдикциях установление личности нарушителя является необходимым для начала течения срока исковой давности.

В 2013г. это положение было включено в ГК РФ. Пункт 1 ст. 200 ГК РФ теперь звучит так:

«Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права».

У нас подобной нормы нет, и установление личности нарушителя не является необходимым для начала течения срока исковой давности. Однако, на мой взгляд, есть основания рассмотреть вопрос о включении аналогичного пункта в ГК РК.

Восстановление сроков исковой давности в трудовом праве

В соответствии с п.1 ст. 185 ГК восстановление срока исковой давности допускается в исключительных случаях только для граждан по уважительной причине по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).

Для юридических лиц восстановление срока исковой давности невозможно. Это положение является общепризнанным в доктрине и на практике и почти не оспаривается.

Тем не менее определенные неясности существуют в трудовом праве. И эти неясности внес Верховный суд РК своим Нормативным постановлением от 19 декабря 2003г. № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Первоначально пункт 5 Нормативного постановления был изложен в следующей редакции:

«5». Иск по трудовому спору принимается судом независимо от истечения срока исковой давности, предусмотренного статьей 178 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре.

Заявление об истечении срока исковой давности может быть сделано стороной в споре до удаления суда в совещательную комнату.

Если суд установит, что срок исковой давности пропущен истцом по уважительной причине, то в резолютивной части решения указывает об этом и разрешает спор по существу.

Если при рассмотрении дела будет установлено, что трудовые права истца нарушены, но им без уважительных причин пропущен срок исковой давности, то суд в мотивировочной части решения указывает о нарушении этих прав, и в связи с пропуском срока исковой давности отказывает в иске».

После внесения изменений 22 декабря 2008 года Пункт 5 Измененного нормативного постановления (необходимость в изменении которого возникла в связи с принятием нового Трудового кодекса в 2007 году) гласит следующее:

«5. Трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями и (или) судами.

Для обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров о восстановлении на работе предусмотрены сроки в три месяца со дня вручения копии акта работодателя о расторжении трудового договора; по другим трудовым спорам - один год со дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Сроки обращения применяются судом только по заявлению стороны в споре.

В случае установления, что сроки, предусмотренные статьей 172 Трудового кодекса, пропущены по уважительной причине, в резолютивной части решения суд указывает об этом и разрешает спор по существу.

Если судом будет установлено, что трудовые права истца нарушены, но им без уважительных причин пропущен срок обращения, предусмотренный Трудовым кодексом, то суд в мотивировочной части решения указывает о нарушении этих прав, и в связи с пропуском срока обращения отказывает в иске».

Старый Трудовой кодекс не предусматривал никаких специальных сроков исковой давности для трудовых споров. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 ГК гражданское законодательство применяется к трудовым отношениям в тех случаях, когда такие отношения не урегулированы трудовым законодательством. Соответственно, общий трехлетний срок исковой давности по статье 178 ГК РК также применялся и к трудовым спорам, пока не вступил в силу новый Трудовой кодекс, включая его статью 172, которая установила специальный годичный срок исковой давности для всех трудовых споров, кроме восстановления на работе.

В частности, статья 172 Трудового кодекса предусматривает следующее:

«Для обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки:

1) По спорам о восстановлении на работе - три месяца со дня

вручения копии акта работодателя о расторжении трудового договора;

2) По другим трудовым спорам - один год с того дня, когда работник

или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Течение срока обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому индивидуальному трудовому спору».

В п. 5 Нормативного постановления говорится о восстановлении

пропущенного срока исковой давности по трудовым спорам истцом. Истцом может быть как работник, так и работодатель, а работодателем может быть как физическое, так и юридическое лицо. На основании этого на практике иногда делался вывод, что Верховный суд допускает восстановление срока исковой давности для юридических лиц.

Подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований.

Во-первых, статья 172 Трудового кодекса применяется только в отношении трудовых споров. Трудовые споры определены в подпункте 19) статьи 1 Трудового кодекса как споры, связанные с «разногласиями между работником (работниками) и работодателем (работодателями) по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя».

Следовательно, п. 5 Нормативного постановления к гражданско-правовым отношениям не применяется.

Во-вторых, право суда восстановить сроки исковой давности, предусмотренное статьей 172 Трудового кодекса, не означает, что суд имеет право восстановить такой срок исковой давности и применительно к юридическим лицам. Ни статья 172 Трудового кодекса, ни другие нормы Трудового кодекса не предусматривают правила, в каких случаях суд вправе восстановить сроки исковой давности, применимые к трудовым спорам. Поэтому в соответствии с пунктом 3 статьи 1 ГК обстоятельства, при которых суд может восстановить эти сроки исковой давности по трудовым спорам, разрешаются в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством, то есть тем же пунктом 1 статьи 185 ГК.

Статья 185 ГК РК не применяется к юридическим лицам. Соответственно, если истцом - работодателем является юридическое лицо, пропустившее годичный срок исковой давности по статье 172 Трудового кодекса, суд не может восстановить пропущенный срок исковой давности. Следовательно, измененное Нормативное постановление, как и первоначальное Нормативное постановление основаны на пункте 1 статьи 185 ГК РК, хотя этот пункт в нем прямо и не упомянут. Ни одно из этих постановлений не устанавливает никакого нового отдельного правила в праве Казахстана, и в этих постановлениях «уважительными причинами» являются те же причины, которые указаны в пункте 1 статьи 185 ГК РК.

Исковая давность в семейном праве

Вопрос о применении исковой давности в семейном праве прямо решен ст. 8 Кодекса о браке (супружестве) и семье от 26 декабря 2011г. (далее - КоБС). В соответствии с п.1 ст. 8 КоБС исковая давность не распространяется на требования, вытекающие из брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенного права установлен КоБС.

Исковая давность применяется, в частности, при разделе общего имущества супругов (п. 6 ст. 37 КоБС). В соответствии с п. 2 ст. 8 КоБС при применении норм, устанавливающих исковую давность, при рассмотрении споров, вытекающих из брачно-семейных (супружеско-семейных) отношений, суд руководствуется нормами Гражданского кодекса РК.

Следует отметить, что в Кодексе о браке и семье Казахской ССР от 6 августа 1969 г., действовавшем до 1998 г., был установлен более широкий круг случаев, когда применялась исковая давность: требования об оспаривании записи в качестве отца и матери ребенка (ст. 54 КоБС), требования о взыскании алиментов с ответчика, уклонившегося от их уплаты (ст. 96 КоБС), требования по взысканию алиментов по исполнительному листу (ст. 97 КоБС). Уже Законом о браке и семье от 17 декабря 1998 г. все эти нормы были исключены. Нет их и в КоБС 2011 г.

Таким образом, практически ко всем отношениям, регулируемым КоБС (помимо отношений по разделу общего имущества супругов), исковая давность не применяется.

К этому можно добавить, что требования об аннулировании записей актов гражданского состояния относятся к неимущественным требованиям, связанным с защитой нематериальных благ и личных неимущественных семейных прав. Эти отношения регулируются семейным законодательством и не регулируются гражданским законодательством, так как регистрация актов гражданского состояния не относится к отношениям, предусмотренным п.1 ст. 1 ГК. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) п. 1 ст. 187 ГК исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.

Для полноты картины можно добавить, что в КоБС установлены иные, кроме исковой давности, сроки (в частности, пресекательные сроки).

В частности, в п. 2 ст. 164 КоБС установлен трехлетний пресекательный срок (а не срок исковой давности) в отношении требований, заявленных в суд, о взыскании алиментов, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. В отличие от срока исковой давности указанный срок применяется при разрешении спорных отношений в силу закона. При применении пресекательного срока суд не руководствуется правилами статей 177-187 ГК.

Следовательно, к требованиям, которые прямо не упомянуты в КоБС, исковая давность не применяется.

Это вроде бы бесспорное правило, к сожалению, не всегда соблюдается судами.

Например, в деле по иску гр-ки П. к Департаменту юстиции по г. Алматы, отделу ЗАГС по Алмалинскому району г. Алматы об аннулировании записи акта о расторжении брака (регистрации) и признании его недействительным решением Алмалинского районного суда г. Алматы от 25 ноября 2008 г. гр-ке П. в иске было отказано. Апелляционной и кассационной инстанциями решение было оставлено без изменения. Постановлением Верховного суда РК №4г- 2483-09 от 30 июля 2009 г. в возбуждении надзорного производства было отказано. Основным аргументом при этом было то, что пропущен срок исковой давности, хотя аннулирование записи акта о расторжении брака явно не входит в число случаев, когда срок исковой давности подлежит применению.

Данное дело получило некоторую известность вследствие того, что г-ка П. не нашла ничего более умного, чем предъявить иск к НИИ частного права Каспийского университета, который дал ей правовое заключение о неприменимости срока исковой давности. Она наивно полагала, что в суде прочтут наше заключение и будут вынуждены признать его правильным. Тогда решения судов автоматически будут признаны, по ее мнению, незаконными.

За этим глупым поступком неожиданно последовали другие глупые поступки. Суд первой инстанции не нашел ничего лучшего, как удовлетворить заявление гр-ки П. и признать заключение НИИ частного права не соответствующим законодательству РК. Апелляционная инстанция решение оставила без изменения.

Дело получило общественный резонанс, вмешалась городская прокуратура, и кассационная коллегия, отменив все судебные постановления, отказала гр-ке П. в иске.

Таким образом, исследование исковой давности в различных отраслях законодательства показывает, что применение норм гражданского законодательства остается неизменным, в какой бы отрасли они ни применялись. В то же время и в теории, и на практике возникает ряд проблем, требующих изучения и решения.