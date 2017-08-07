Изобретение казахстанских студентов возвращает способность ходить

В Астане подвели итоги первого казахстанского мейкатона TOM: Kazakhstan– марафона по изобретению приспособлений для людей с ограниченными возможностями, который прошел в Павлодаре в июне 2017 года. Мейкатон инициировал и поддержал бизнесмен и меценат– Александр Машкевич.









На мероприятии выступили победители мейкатона – команда «Кастодианс», которая разработала для парализованной в течение 10 лет Валентины Толмачевой специальный костюм - экзоскелет. Благодаря этому изобретению женщина сделала самостоятельные шаги.









Команда «Кастодианс» состоит из студентов медиков и будущих IT-специалистов. Своим изобретением ребята намерены охватить всех казахстанцев, которые пострадали от инсульта. «В Казахстане более полумиллиона людей с ограниченными возможностями. Более 200 тыс. из них – с поражением опорно-дваигательного аппарата, и они не могут ходить. Представьте, если средний город, например, Рудный -полностью населенный людьми, которые не могут ходить», - отметил капитан команды Вячеслав Литвинов.









Себестоимость казахстанского экзоскелета на данный момент составлет 170 тыс. тенге, тогда как цена на мировые аналоги составляет десятки тысячдолларов.«Те, для кого предназначено изобретение, не настолько платежеспособны. Мы хотим удешевлять производство», - отметили ребята.

Второе место заняла команда из университета КинЭУ, создавшая удобный голеностопный протез, позволивший герою их команды ходить без трости и болевых ощущений.









Третье место заняла команда «Неудержимые» из Павлодара, создавшая лифтовой шкаф для Татьяны, которая передвигается на инвалидной коляске и теперь имеет возможность доступа к верхним полкам шкафа, за счет того что полки «приходят к ней» по нажатию кнопки.



