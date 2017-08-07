США ответят на высылку дипломатов из России до 31 августа

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, Тиллерсон уже уведомил о планах Соединенных Штатов главу МИД Сергея Лаврова. По словам американского дипломата, на встрече в Маниле он задал российскому министру несколько уточняющих вопросов по поводу позиции Москвы. Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно США намерены отрекагировать на высылку дипломатов.

Что решила Москва

Решение о высылке американских дипломатов стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который уже подписал президент Дональд Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Трамп мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ президента.





Сразу после утверждения закона в конгрессе российский МИД обвинил Вашингтон в "крайней агрессивности" в международных делах.





"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.



