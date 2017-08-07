Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину

Саакашвили информировал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. "Я уезжаю завтра [из Польши]", - сказал он, не раскрыв, куда намерен отправиться, однако указав, что будет путешествовать по Европе.

Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Каким документом Саакашвили воспользовался при въезде в Польшу, неизвестно.





"Мы не даем информацию такого типа, так как это было бы нарушением польского права", - сказала пресс-секретарь польской пограничной охраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корреспондента ТАСС в Варшаве.





Службой безопасности Украины и погранслужбой республики на границе с Польшей объявлен план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.





26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента заявила, что это "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, из-за отсутствия публикации указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.





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