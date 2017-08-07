В Актау пешеход отомстил напугавшему его водителю

В Актау водитель Mitsubishi Outlander выехал на обочину и наехал на пешехода. Об этом, как сообщает " Об этом, как сообщает " Лада " следует из материалов дела.





Водителя внедорожника вызвали в УВД для дачи показаний. Он заявил, что пешехода не сбивал и не нарушал ПДД. Пешеход, с его слов, сильно испугался от поданного им звукового сигнала и отпрыгнул в сторону, а затем пнул колесо автомобиля.





- После этого я повернул направо и припарковался, чтобы узнать, что случилось. Убедившись, что с пешеходом все нормально, я сел обратно в машину и уехал на автостоянку. При этом он был настроен недружелюбно и вел себя агрессивно, - объяснил на суде водитель Mitsubishi Outlander.





Водитель внедорожника попросил судью прекратить производство по данному делу.





На судебном заседании потерпевший пешеход сказал, что водитель внедорожника выехал на обочину и столкнул его. Чтобы остановить автомобиль, он пнул его в колесо. После чего водитель якобы остановился, вышел из салона и начал кричать нецензурной бранью и угрожать физической расправой.





- Я пошел дальше. Ко мне подъехала машина, водитель которой сообщил, что он двигался позади внедорожника, который сбил меня, и у него имеется запись с видеорегистратора, оставил свой номер телефона. После получения видеозаписи и убедившись в факте, я обратился с заявлением в УВД, - рассказал потерпевший.





Адвокат водителя Mitsubishi Outlander считает, что на записи видно, как пешеход отпрыгивает в сторону. Когда автомобиль проезжает, он делает энергичный шаг и пинает ногой по колесу внедорожника.





- В момент, когда в кадре справа появляется пешеход, видеорегистратор приближает объект. Из этого следует, что действия «потерпевшего» и водителя, следовавшего за внедорожником Mitsubishi Outlander, согласованы, - отметил адвокат.





К показаниям водителя внедорожника судья отнесся критически и посчитал, что он хочет уйти от ответственности. По данным суда, показания полностью опровергаются записью с видерегистратора.





Судья взял за основу показания потерпевшего пешехода. Вина водителя также, со слов судьи, доказана схемой происшествия, заключением эксперта, протоколом и видеозаписью.





По данным суда, водитель внедорожника совершил правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью).





Его обязали выплатить штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге) и лишили права управления транспортным средством на один год.







