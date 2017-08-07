В Алматы при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина

Ничего подозрительного в поведении Армана накануне пропажи не было.

В Алматы разыскивают без вести пропавшего Кульжигитова Армана Нурлановича, 16 февраля 1981 г.р.,





Как сообщили родные Армана, ориентировочно он ушел из дома, расположенного по адресу Сатпаева 29а, 27 или 28 июля. В эти дни родителей не было дома, поэтому дата и время точно неизвестны. Накануне пропажи он разговаривал с родственниками по телефону, ничего необычного в разговоре и поведении не было.





Приметы: был одет в белую футболку, синие брюки, черные туфли. На лице есть родинка.















