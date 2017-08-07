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В Алматы при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина

7 августа 2017, 12:05

Ничего подозрительного в поведении Армана накануне пропажи не было.

В Алматы разыскивают без вести пропавшего Кульжигитова Армана Нурлановича, 16 февраля 1981 г.р., передает Zakon.kz.

Как сообщили родные Армана, ориентировочно он ушел из дома, расположенного по адресу Сатпаева 29а, 27 или 28 июля. В эти дни родителей не было дома, поэтому дата и время точно неизвестны. Накануне пропажи он разговаривал с родственниками по телефону, ничего необычного в разговоре и поведении не было.

Приметы: был одет в белую футболку, синие брюки, черные туфли. На лице есть родинка.





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