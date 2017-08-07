Тенге продолжает укрепляться

Курс национальной валюты в обменниках Алматы колеблется от 331,9 до 335 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD), передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение биржи. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,55 тенге за доллар (-1,81 тенге), объем торгов – 58 950 тыс. USD (+13 150 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 49,2983 тенге за юань (-0,3267 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней (+500 тыс. юаней). По данным Kurs. kz, курс национальной валюты в обменниках Алматы колеблется от 331,9 до 335 тенге за доллар. Среднее значение покупки инвалюты в обменниках - 332 тенге за доллар.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара США в обменниках поднимался до 340 тенге.

