Пути решения транспортных проблем

В скором времени начнется капитальный ремонт по уширению проезжей части участка км 786-790 автомобильной дороги «Алматы - Бишкек», то есть км 16-19 в районе рынка «Алтын Орда». Инициатива акимата области по снижению дорожного затора была поддержана правительством республики. В рамках капитального ремонта также предусмотрено строительство надземных переходов и разворотной эстакады. Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области А. Байжанов на пресс-конференции с участием представителей СМИ, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





По информации заместителя директора Алматинского областного филиала «КазАвтоЖол» Нурхата Акылтаева, суточная нагрузка автодороги около рынка «Алтын Орда» 50 тыс. автомобилей. Для разгрузки этой автомобильной трассы планируется построить 8-ми и 10-ти полосные дороги. Из них две полосы будут предназначены для транзитного транспорта, две – для местного движения, одна – для автобусов. На 16 км предусмотрен разворотная эстакада.









В проект капитального ремонта по уширению проезжей части участка км 786-790 автомобильной дороги «Алматы - Бишкек» были внесены дополнение. Так, на втором этапе предустмотрено строительство путепровода типа «Труба» в районе ЖК «Асыл Арман» согласно обращениям жителей, дополнительного пешеходного переход в районе п. Райымбек. ПСД проекта готовит ТОО «АстанаСтройПроектСервис-М». Получение положительного заключения экспертизы ожидается в конце августа текущего года. Предварительная стоимость проекта составляет порядка 12 млрд. тенге. На строительно-монтажные работы в текущем году выделено 800 млн. тенге. Завершение капитального строительства двух этапов планируется к 2019 году.









В рамках капитального ремонта к изъятию под государственные нужды на территории области подлежат 53 земельных участков. Из них 5 - государственных земельных участка, 30 – изъято, 13 – находятся в процессе изъятия, с собственниками 5-ти земельных участков ведутся переговоры.

Заместитель акима области А. Байжанов отметил, что капитальный ремонт не должен создавать неудобства для полноценной деятельности крупных объектов и временные дороги должны согласоваться с акиматом области. «Этот крупный проект в свою очередь окажет положительное влияние на решение проблемы снижения затора около крупных торговых центров и безопасного движения пешеходов», - подчеркнул А. Байжанов.





Фото: пресс-служба акима Алматинской области



