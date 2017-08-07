В Павлодаре упавшим под асфальт бабушке и внучке выплатили 50 тысяч тенге

Упавшим в яму при обрушении асфальта в Павлодаре выплатили 50 тысяч тенге и принесли извинения, пишет пишет Pavon.kz





В ТОО "Павлодар-Водоканал" заявили, что пострадавшие и их родные претензий не имеют. А потому и судебного иска по происшествию не последовало.





– ТОО "Павлодар-Водоканал" не признал своей вины в случившемся. Ведь мы только управляем сооружением и не раз указывали на необходимость реконструкции. Однако мы все люди, и переживали за судьбу, здоровье женщины и ее внучки. Мы передали семье пятьдесят тысяч тенге, принесли извинения, обсуждали неоднократно ситуацию. И на сегодня непонимания нет, – сообщила инспектор по контролю за исполнением поручений ТОО "Павлодар-Водоканал" Марина Баранова.





Инцидент произошел осенью прошлого года на углу улиц Лермонтова и 1 Мая. Во внезапно образовавшуюся глубокую яму упали 58-летняя женщина и ее внучка. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Выбраться им вовремя помогли прохожие. Девочка четырех лет получила перелом ключицы и ушибы. Детский организм с физическими повреждениями справился быстро, но некоторое время ребенок боялся пешеходных переходов. У ее бабушки начались проблемы с давлением, которые тоже пришлось преодолевать некоторое время.





Причиной обвала стала авария на канализационном коллекторе.



