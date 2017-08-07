Найдено тело второй девушки, утонувшей из-за перевернувшегося матраса в Боровом
7 августа 2017, 12:53
Погибшие были 1999 г.р.
В 12.36 часов 7 августа найдено тело девушки, которая утонула 6 августа в Боровом, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана иманкулова.
Напомним, 6 августа в Акмолинской области близ курорта Боровое на озере Малое Чебачье в необорудованном для купания месте утонули две девушки. Их матрас перевернулся из-за сильного ветра. В 17.09 час. тело одной девушки, 1999 г.р., было извлечено из воды. Вторую утонувшую девушку, 1999 г.р., нашли сегодня.
В КЧС МВД РК напомнили, что ДЧС Акмолинской области 4 августа была осуществлена СМС-рассылка о штормовом предупреждении: «6-7 августа в Акмолинской области усиление ветра с порывами до 30 метров секунду».
фото: Ұлан Әбішев
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