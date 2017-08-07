"100 новых лиц Казахстана": М. Бектурганов помогает казахстанцам вернуться к полноценной жизни

В Казахстане продолжается активная реализация проекта «100 новых лиц», цель которого показать реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.





Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания. Проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.





Напомним, идейным вдохновителем проекта стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа.





Портал Zakon.kz продолжает рассказывать о необычных, выдающихся казахстанцах. Сегодня мы расскажем о Маулене Бектурганове, который является основателем компании MBionics.





Маулен разработал и создал первый в Казахстане бионический протез руки. Протез предназначен для инвалидов III группы, он максимально повторяет функционал руки человека. Маулен совершает прорыв в казахстанской науке, который помогает соотечественникам вернуться к полноценной жизни, не выезжая за пределы родины.





Маулен Бахытбекович Бектурганов родился 22 августа 1994 года в городе Усть-Каменогорск. В 1998 году семья Маулена переехала в Алматинскую область в село Каргалы, где в 2001 году он пошел в первый класс в сельскую гимназию. Отучившись 9 классов в гимназии, Маулен поступил в РСФМСШИ (Республиканскую специализированную физико-математическую школу имени О. Жаутыкова) в городе Алматы. В современных школах детей условно делят на тех, у кого математический склад ума, и тех, у кого лингвистический. Маулен как раз-таки относился к первым. Он углубленно изучал математику, не пропускал различные олимпиады по программированию. Ему всегда было интересна взаимосвязь человека с техникой.





Успешно закончив школу, он поступил в Международный университет информационных технологий по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение". Закончив университет в 2016 году, Маулен поступил на магистратуру. На данный момент он закончил первый курс.

В 2015 году Маулен впервые увидел устройство, дающее возможность человеку взаимодействовать с техникой посредством импульсов мышц, другими словами, силой мысли. В первую очередь устройства, считывающие нервные импульсы мышц, сейчас находят широкое применение в мире во многих областях.





У Маулена зародилась идея помочь людям, которые по тем или иным причинам лишились рук. Он решил сделать бионический протез руки, которым можно было бы управлять с помощью импульсов мышц.









Сначала в рамках дипломной работы Маулен сделал прототип протеза, который повторял движения его собственной руки. То есть, к живой руке подсоединялся сенсор, а роботизированная повторяла следом ее движения. Далее осенью 2016 года Маулен шагнул вперед в своем деле и сделал второй прототип, который больше подходил под протез руки. Следом изобрел и третью, уже рабочую версию, который по системе управления был схож со вторым прототипом. В апреле 2017 года Маулен наконец-то сделал четвертую рабочую версию бионического протеза, который был успешно установлен и протестирован на практике.





После этого Маулен основал свою компанию MBionics, где он с коллегами занимается разработкой новых версий бионических протезов. Сейчас они проводят свои эксперименты в лаборатории университета, где учится Маулен. Университет предоставил эту лабораторию, чтобы помочь своим выпускникам. Теперь в планах у Маулена наладить отечественное производство бионических протезов, потом уже экспортировать их за рубеж.





"Хотелось бы освоить зарубежный рынок. Ведь наши казахстанские протезы, ничуть не уступая качеством и функциональностью зарубежным аналогам, обойдутся инвалидам во всем мире во много раз дешевле", – утверждает он.





Далее он планирует работу над аналогичной разработкой локтевого механизма, потом уже плеч и так далее. То есть, осилить как можно больше изобретений для людей с ограниченными возможностями. "Надеюсь, доберемся до разработки экзоскелета, который давно применяют за границей, – поделился планами Бектурганов.









Маулен в одном из интервью СМИ рассказал о своем изобретении.





"Это моя первая реализованная идея, которая мне нравится самому, к другим своим проектам и разработкам я не чувствовал такую привязанность. Я не буду обманывать, у меня нет близких и родных людей, у которых нет рук, и кому бы я хотел целенаправленно помочь вернуться к прежней жизни. Я просто хотел помогать нуждающимся людям и лучшая помощь, которую я мог им предложить – это мои разработки", - рассказывает Маулен.





Маулена смело можно назвать самоучкой, ведь роботостроению его никто не учил. В работе над протезом ему помогала семья – папа-инженер и мама-врач. Модель руки распечатывалась в Алматы на 3D-принтере, а некоторые необходимые для протеза детали заказывались в США.





«С помощью такого протеза человек сможет взять в руку чашку или открыть дверь. Он сможет даже заниматься спортом! При этом не надо вскрывать руку, чтобы соединить нервы с бионической кистью. Протез оборудован датчиками, которые крепятся к коже. Каждый протез должен собираться в индивидуальном порядке, чтобы лучше подходить конкретному пользователю. К примеру, когда у человека атрофия мышц, индивидуальные настройки протеза смогут помочь ему управлять протезом, даже в случае если он уже забыл, как управлять пальцами рук или кистью. Я своей рукой делаю, к примеру, захват, а протез благодаря подключенным сенсорам повторяет мои движения. Меня спрашивают, зачем я вожусь с этой рукой, если ее уже изобрели в Америке, не понимают, зачем изобретать то, что уже есть. На подобные вопросы у меня всегда есть ответ — те изобретения были созданы в других странах, они завозятся в Казахстан за огромные деньги, а этот протез будет создан в Казахстане и будет доступным», — отмечает парень.



