В Темиртау задержан мужчина, подозреваемый в дерзком ограблении ломбарда
7 августа 2017, 12:59
Подозреваемый, угрожая ножом, завладел золотыми изделиями одного из ломбардов.
За нападение на ломбард задержан 46 летний житель города Караганды, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области, 7 июля в полицию обратилась с заявлением 25-летняя жительница Темиртау. По ее сообщению, неизвестный, угрожая ножом, завладел золотыми изделиями одного из ломбардов. По данному факту в тот же день было начато досудебное расследование по статье 192 часть 1 УК РК - "Разбойное нападение".
На установление личности подозреваемого и возможных свидетелей преступления был ориентирован весь личный состав УВД г.Темиртау.
4 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и Восточного ОП УВД г.Темиртау установлен и задержан 46-летний житель города Караганды, который изобличен в совершении разбойного нападения.
Подозреваемый опознан потерпевшей и водворен в изолятор временного содержания.
В настоящий момент полицией проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Фото: trud.ru.
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