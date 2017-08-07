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В Темиртау задержан мужчина, подозреваемый в дерзком ограблении ломбарда

7 августа 2017, 12:59

Подозреваемый, угрожая ножом, завладел золотыми изделиями одного из ломбардов.

За нападение на ломбард задержан 46 летний житель города Караганды, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области, 7 июля в полицию обратилась с заявлением 25-летняя жительница Темиртау. По ее сообщению, неизвестный, угрожая ножом, завладел золотыми изделиями одного из ломбардов. По данному факту в тот же день было начато досудебное расследование по статье 192 часть 1 УК РК - "Разбойное нападение".

На установление личности подозреваемого и возможных свидетелей преступления был ориентирован весь личный состав УВД г.Темиртау.

4 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и Восточного ОП УВД г.Темиртау установлен и задержан 46-летний житель города Караганды, который изобличен в совершении разбойного нападения.

Подозреваемый опознан потерпевшей и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящий момент полицией проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Фото: trud.ru.

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