Спасатели трое суток не могут потушить пожары на греческом острове Китира
7 августа 2017, 13:06
За последние часы в Греции произошло 12 агролесных пожаров.
На греческом острове Китира трое суток бушует пожар – выгорела треть территории, ситуация вышла из-под контроля, на острове введено чрезвычайное положение, пишет сайт "Прото тема", передает РИА Новости.
Издание называет ситуацию трагической и неконтролируемой.
В субботу казалось, что огонь удалось взять под контроль, но вскоре он вспыхнул с новой силой во многих местах. В воскресенье пришлось эвакуировать монастырь Миртидион.
"Было очень много дыма, дышать было нечем. Пожарные вместе с добровольцами спасли наши дома", — рассказал изданию один из жителей Китиры.
"Половина острова сгорела, разрушения огромные. Сгорели фермы и животные. К счастью, дома не сгорели", — сказала другая жительница острова. По её мнению, власти опоздали с привлечением авиации до тушения огня.
"Там, где начался пожар, было поле с низкой травой, не было высоких деревьев и густой растительности. Я думаю, запоздали воздушные силы", — сказал она.
Сейчас на острове круглосуточно тушат пожар 116 пожарных с 38 машинами и ещё 83 человека без техники.
Специалисты говорят об экологической катастрофе – в пепел превратилась треть острова. Мэр Китиры Эвстратиос Хархалакис в интервью греческому телевидению ERT сказал, что сгорели более 1,5 тысячи гектаров лесов и "это чёрный день для острова". При этом он не исключил поджога.
Геннадий Мельник
Фото © РИА Новости / Геннадий Мельник
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