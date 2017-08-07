Подведены итоги информационно-разъяснительной работы ЕНПФ за полугодие

До конца 2017 года планируется провести с учетом уже проведенных мероприятий более 14 тысяч презентаций, куда планируется привлечь более 350 тысяч человек.

В ЕНПФ подвели итоги информационно-разъяснительной работы за полугодие, передает передает Zakon.kz





Так, с начала текущего года Фонд взял курс на усиление информационно-разъяснительной работы с населением, на максимальную прозрачность в деятельности ЕНПФ.





За первое полугодие 2017 год в офисах Фонда (их 231 по всей республике) было проведено порядка 2,9 миллионов операций. Это, прежде всего, операции по открытию ИПС, приему заявлений на выплату и перевод пенсионных накоплений в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета, по изменению реквизитов и определению способа информирования и прочим операциям. Время ожидания сокращено в среднем до 2-3 минут, в обслуживание в офисах в среднем занимает 12 минут.





Помимо оказания услуг, проводится большая консультативная работа. Вкладчикам и получателям разъясняется, что их накопления надежно защищены, что законодательно четко определено, кто за что отвечает в накопительной пенсионной системе. За 1 полугодие 2017 года в Фонд поступило 192 723 обращения от граждан по всем каналам связи (включая Блог Председателя Правления), что на 14% больше, чем в 2016 году (169 159 обращений) и в 2,7 раза больше, чем в 1 полугодии 2016 года (72 420 обращений).





Во втором квартале 2017 года активно проводились встречи с населением и акимами областей республики. На таких встречах обсуждаются возможности взаимного сотрудничества и взаимодействия в решении таких важных социальных задач, как повышение финансовой грамотности населения и вовлечения его в накопительную пенсионную систему. По состоянию на 1 июля 2017 года был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между ЕНПФ и акиматами семи областей. И работу в данном направлении Фонд планирует продолжить.





На постоянной основе ежеквартально ЕНПФ проводит День открытых дверей во всех филиалах Фонда. Это еще один формат общения с вкладчиками и получателями. Если первое такое мероприятие, которое прошло 31 марта и было посвящено теме «Как устроена пенсионная система», посетили около 1500 человек, то второе мероприятие «Доступный ЕНПФ для каждого вкладчика» 30 июня 2017 года привлекло почти 4 000 человек.





ЕНПФ ведет активную информационно-разъяснительную работу по вопросам накопительной пенсионной системы. За шесть месяцев этого года было проведено более 6,6 тысяч презентаций на предприятиях и в организациях, в которых приняли участие более 206,6 тысяч человек по всей республике. Для сравнения за аналогичный период прошлого года было проведено около 3 тысяч презентаций, за весь 2016 год было проведено около 4,8 тысяч презентаций, на которых присутствовало более 164 тысяч вкладчиков (получателей) Фонда.





До конца 2017 года планируется провести с учетом уже проведенных мероприятий более 14 тысяч презентаций, куда планируется привлечь более 350 тысяч человек.





Кроме того, в Фонде с 2015 года работает проект «Мобильный агент», в рамках которого параллельно с проведением презентаций и разъяснительной работы оказываются все виды услуг – обслуживаются тысячи казахстанцев, которые по каким-либо причинам, прежде всего по состоянию здоровья, не могут посетить офис ЕНПФ.





Мобильные агенты приезжают для оказания услуг на режимные объекты, а также посещают предприятия и организации. Фонд поддерживает желание трудовых коллективов и руководителей получать полную и развернутую информацию о накопительной пенсионной системе, ЕНПФ и его работе, о новых электронных сервисах ЕНПФ, позволяющих получать услуги дистанционно, не приходя в офисы Фонда.





За 6 месяцев с начала 2017 года в рамках проекта «Мобильный агент» было осуществлено 3500 выездов. Проведено более 100,3 тыс. операций, в том числе было заключено 1 528 договоров на открытие индивидуального пенсионного счета, выдано 24 932 выписок с ИПС и 27 896 соглашений о способе информирования.



